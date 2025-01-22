DIERDORF-RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Vor dem Kauf – Mehrere Wärmepumpen-Angebote vergleichen.

Bei größeren Investitionen ist es immer ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um eine Vergleichsgrundlage zu haben und teure Fehlentscheidungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere auch für die Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe. Doch die Angebote sind häufig komplex und mehrere Seiten lang. Eine aktuelle, zweite Auswertung von 160 Angeboten für Luft-Wasser-Wärmepumpen aus ganz Rheinland-Pfalz zeigt, dass diese sich weiterhin stark unterscheiden – sowohl bei den Preisen als auch bei Vollständigkeit, technischen Angaben und enthaltenen Leistungen. Neben der Kostenstruktur wurden bei dieser Auswertung auch weitere wichtige Aspekte untersucht, wie förderrelevante Inhalte, Wartungskosten und Zahlungsbedingungen. Der Vergleich verschiedener Angebote ist herausfordernd und die Entscheidung zwischen einem guten und einem schlechten Angebot gar nicht so einfach.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unterstützt Ratsuchende mit der kostenlosen Wärmepumpen-Angebots-Beratung. Dabei werden bis zu drei Angebote auf Vollständigkeit, technische Angaben und wichtige Leistungsbestandteile geprüft. Die Ergebnisse werden im Anschluss in einer Videoberatung besprochen und offene Fragen können geklärt werden. Informationen zur Beratung und den vollständigen Bericht zur Auswertung der Angebote finden Sie unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote.

Alle weiteren Fragen zum Heizungstausch beantworten die Energieexperten der Verbraucherzentrale an über 70 Standorten unabhängig und kostenlos im Rahmen der Beratungssprechstunde nach Terminvereinbarung. Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 bis 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 13. August, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Dierdorf: Donnerstag, den 27. August, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden).

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Foto: Scannen Sie den QR-Code, um zum Beratungsangebot zu gelangen. Foto: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.