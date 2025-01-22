LUDWIGSHAFEN – Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Vermissten aus Ludwigshafen

Seit Donnerstag, 23.07.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen und wurde dort letztmalig gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten.

Beschreibung der 15-Jährigen: schwarz gefärbte Haare, rotes Bandeau Top, lange schwarze Hose, lange schwarze Weste/ Jacke, schwarze Hello Kitty Schuhe, Tattoo linke Hand (zuletzt selbst tätowierter Smiley auf dem Mittelfinger) sowie weitere Tattoos an Armen und Beinen mit unbekannter Position. (Hello Kitty Tattoo, eine Tablette und ein Kreuz)

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Foto unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6324641. Quelle: Polizei