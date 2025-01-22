OBERLAHR – Landfrauen besuchten die Firma Marel Treif in Oberlahr

JBT Marel ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlicher Automatisierung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Grund genug für die Landfrauen sich das Werk in Oberlahr anzusehen. Die Firma Treif begann bereits 1948 mit der Herstellung von Schleifsteinen. Sie entwickelte sich fort und stellte Maschinen zum Schneiden, Würfeln und Portionieren von Lebensmitteln her. Nach der herzlichen Begrüßung durch den Geschäftsführer / Betriebsleiter Willem Sollart hieß es Schuhe wechseln. Aus Sicherheitsgründen darf man die Werkhallen nur mit Sicherheitsschuhen betreten.

Das Thema Sicherheit wird bei der Firma Marel Treif GmbH großgeschrieben. So wurden die Besucher bereits im Vorfeld auf die Regeln hingewiesen. Dann zeigte Dusko Kuzmanovic, Leiter der Logistikabteilung, den Besuchern die einzelnen Fertigungsschritte. Beginnend mit dem Laserschneiden der einzelnen Komponenten über deren Zusammenschweißen bis hin zum fertigen Produkt. Die Landfrauen hatten viele Fragen, die gerne und ausführlich beantwortet wurden. So erfuhren sie, dass es in Oberlahr ca. 350 Mitarbeiter gibt, weltweit aber ca. 11.500.

JBT Marel ist mit 133 Standorten in 29 Ländern vertreten. Marel Treif GmbH sieht es gerne, wenn sich die Mitarbeiter mit Vorschlägen für Verbesserungen einbringen, und dafür gibt es als Anreiz einen Wanderpokal. In allen Fertigungsstätten gibt es kostenfrei Obst, Kaffee und Wasser. Je nach Tätigkeit kann in einem 3-Schicht-System gearbeitet werden. Die meisten Mitarbeiter sind Facharbeiter.

JBT Marel sucht auch Facharbeiter wie z.B. Mechatroniker, Ingenieure, IT-Facharbeiter. Die eigene Messerproduktion ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der Schneidemaschinen, je nach Wunsch des Kunden. Beliefert werden sowohl Metzgereien als auch große Unternehmen auf der ganzen Welt. Staunend betrachteten die Besucher die computergesteuerte Lagerhaltung. Ein lebenslanger Service-Support steht für das Engagement von Marel Treif GmbH für Nachhaltigkeit. Anka Seelbach, Vorsitzende des Landfrauenbezirkes Altenkirchen zeigte sich beeindruckt von der familiären Atmosphäre in einem solch großen, weltweit tätigen Unternehmen und bedankte sich für einen sehr informativen Nachmittag. Foto: Dusko Kuzmanovic