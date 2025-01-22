BUCHHOLZ – Flächenbrand bei Buchholz schnell unter Kontrolle

Ein Flächenbrand am Donnerstagmittag konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Ausbreitung in den angrenzenden Wald wurde verhindert. Es brannte eine Fläche von rund 30 Quadratmetern. Gegen 13:20 Uhr wurde ein Flächenbrand im Bereich des Buchholzer Ortsteils Muß gemeldet. Da Notrufe sowohl bei der Leitstelle Montabaur als auch bei der Leitstelle Rhein-Sieg eingingen und die genaue Einsatzstelle zunächst unklar war, wurden neben der Einheit Buchholz auch die Feuerwehr Eudenbach (NRW) alarmiert.

An einem Feldweg an der Landstraße L 273 in der Nähe des Flugplatz Eudenbach brannte eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern. Aufgrund eines aufziehenden Unwetters mit starken Windböen breitete sich das Feuer in Richtung des angrenzenden Waldstücks aus. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und die Einheit Krautscheid sowie das Tanklöschfahrzeug aus Neustadt nachalarmiert.

Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Buchholz konnten den Brand mit zwei C-Rohren zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Im Anschluss wurde die Brandfläche großzügig bewässert und mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Die Einheit Krautscheid und das Tanklöschfahrzeug konnten den Einsatz abbrechen. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet. Eine Stunde später, gegen 14:20 Uhr, wurde ein umgestürzter Baum im Bereich Oberhoppen gemeldet. Die Einheit Strauscheid konnte den Baum zügig beseitigen und die Fahrbahn wieder freimachen. Feuerwehr VG Asbach – Tim Wessel