HACHENBURG – Golden Markt – Die Sunset Lounge in Hachenburg – Donnerstagabend stilvoll auf dem Alten Markt ausklingen lassen – Drei Termine im August

Chillige Beats, spritzige Cocktails, ein lauer Sommerabend und die untergehende Sonne, die den Alten Markt in Hachenburg in ein goldenes Licht taucht: Willkommen zu Golden Markt, der Sunset Lounge, um den Donnerstagabend stilvoll ausklingen zu lassen.

Seit 29 Jahren sind die Donnerstagabende im Hachenburger Sommer fest für den Treffpunkt Alter Markt eingeplant. Mehrere Tausend Musikfans zieht es bei Sonne oder Regen in Hachenburgs historischen Stadtkern, um besonderen musikalischen Acts zu lauschen, sich mit Freunden zu treffen und den Donnerstagabend gemeinsam ausklingen zu lassen. Doch ab diesem Jahr hat sich die Hachenburger KulturZeit zusätzlich noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie Kulturreferentin Beate Macht verrät. Vor der Kirmes gibt es am Donnerstag, den 6. August eine musikalische Pause, doch nach der Kirmes verwandelt sich der Alte Markt an drei Donnerstagabenden in eine stilvolle Chillout-Lounge mit kleiner weißer Bühne, weißen Stehtischen, kapverdischen Rhythmen, Deep House und Afro House, Loungebeats sowie elektronischen Songs. Dazu servieren Dominic und Yannick in ihrem Cocktail-Mobil den Signature Drink Golden Spritz, den sie speziell für die neue Reihe kreiert haben und den es auch in alkoholfreier Variante gibt. Dieser leckere Cocktail wird auch bei den teilnehmenden Gastronomen erhältlich sein.

„Ich stelle mir eine Atmosphäre á la Café del Mar vor, so manch einer vielleicht weiß und schick gekleidet, dazu Cocktails oder ein kühles Hachenburger – und dann das Leben und die Zeit mit Freunden genießen“, so Macht und verrät auch gleich, wer am ersten Donnerstag für die Beats zuständig ist: Los geht es am 13. August mit dem Cláudia Sofia Trio von den Kapverdischen Inseln.

Mit Cláudia Sofia kommt eine der spannendsten jungen Künstlerinnen der kapverdischen Musikszene auf die Bühne. Die Sängerin und Gitarristin aus Mindelo – der Heimat der legendären Cesária Évora – verbindet in ihren Songs die melancholische Seele der Kapverden mit brasilianischen Rhythmen und modernen europäischen Einflüssen. Gemeinsam mit Lucio Vieira (Bass) und Markus Leukel (Schlagzeug) begeistert sie mit glasklarer Stimme, großer musikalischer Wärme und einem unverwechselbaren Sound.

2025 erschien ihr Debütalbum „Mas um Melodia“ beim Label o-tone music. Jazzthing schrieb über ihre Musik: „Ein überraschend frischer Sound aus den Kapverden“. Nach erfolgreichen Tourneen durch Portugal, Deutschland, Österreich und Luxemburg präsentiert Cláudia Sofia nun ihre poetischen Eigenkompositionen live. Dank des Engagements der Stadt Hachenburg und der finanziellen Unterstützung durch die rhenag, die Westerwald-Brauerei und die Westerwaldbank ist der Eintritt zu diesem besonderen Event frei. Foto: Anja_Menzel