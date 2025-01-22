KREIS NEUWIED – Verdiente Anerkennung für engagierte Beschäftigte – Landrat Achim Hallerbach befördert mehrere Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung Neuwied

Es sind Momente wie diese, die einen beruflichen Werdegang besonders prägen: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Max-zu-Wied-Saal der Kreisverwaltung Neuwied beförderte Landrat Achim Hallerbach kürzlich mehrere Kolleginnen und Kollegen. Mit der Übergabe der Urkunden würdigte er ihr Engagement und ihren Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Verwaltung.

„Ihr Engagement und Ihre Leistungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich unsere Kreisverwaltung erfolgreich weiterentwickelt hat. Gleichzeitig stehen wir vor wichtigen Herausforderungen – beispielsweise in den Bereichen Cybersicherheit und Katastrophenschutz. Diese Aufgaben können wir nur gemeinsam erfolgreich bewältigen“, betonte Landrat Achim Hallerbach. „Ich freue mich darauf, diesen Weg auch künftig mit Ihnen zu gehen, und danke Ihnen schon heute für Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz für unseren Landkreis!“

Zu den Beförderten gehören: Denise Waldorf, Karsten Lotz, Sabine Steger, Sören Ramseger, Nina Leinz, Jana Pohl, Theresa Cyrus, Martina Kalbitzer, Nathalie Dinkelbach und Kai Kambeck.