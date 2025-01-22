BONN – Ferienprogramm – Waldfestival in Bonn bietet Waldführungen, Workshops und Musik

Wer noch auf der Suche nach einer spontanen Ferienaktion in Bonn ist, kann am zweiten Augustwochenende (6. bis 9.08.2026) auf dem Waldfestival der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW) auf dem Jugendzeltplatz in Bonn-Bad Godesberg vorbeischauen. Unterkunft und Vollverpflegung sind kostenlos. Die Teilnahme ist sowohl ein- als auch mehrtägig oder auch nur für einzelne Workshops möglich. Anmeldung und weitere Infos unter www.sdw.de/waldfestival.

Wer noch nach einem abwechslungsreichen und spontanen Programm für die Sommerferien sucht, ist auf dem SDW-Waldfestival genau richtig. Lediglich die Anmeldung über die Website ist notwendig, um kostenfrei an unserem Wald- und Klimacamp teilzunehmen. Die Teilnahme ist auch nur an einzelnen Tagen oder Programmpunkten möglich.

An wen richtet sich das Waldfestival?

An alle 16- bis 29-Jährigen aus NRW, die bereits im Wald- und Klimaschutz aktiv sind, ebenso aber an diejenigen, die damit noch keinerlei Berührungspunkte haben und erstmals reinschnuppern möchten. Und an alle, die unter freiem Himmel andere junge Menschen kennenlernen und ein gemeinsames Wochenende mit spannendem Input erleben möchten.

Vielseitiges Programm: Workshops zu Wald- und Klimaschutz, Kreativität, Waldpädagogik uvm.

Fachvorträge zu Biodiversität und Junges Engagement – Waldführung mit Müllsammelaktion – Bogenschießen und weitere Freizeitaktivitäten – Kinoabend mit Dokumentationsreihe von Jan Haft

Livemusik und Silent-Disco

Als anerkannter Naturschutzverband haben wir uns die Förderung jungen Engagements zur Aufgabe gemacht und möchten junge Menschen für den Wald- und Klimaschutz begeistern. Deswegen bieten wir zum zweiten Mal ein Waldfestival an, in dessen Rahmen die Teilnehmenden aktiv Naturschutz erleben. Einen Eindruck gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=1WTK_6zIJWk

Als anerkannter Naturschutzverband haben wir uns die Förderung jungen Engagements zur Aufgabe gemacht und möchten junge Menschen für den Wald- und Klimaschutz begeistern. Deswegen bieten wir zum zweiten Mal ein Waldfestival an, in dessen Rahmen die Teilnehmenden aktiv Naturschutz erleben. Einen Eindruck gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=1WTK_6zIJWk