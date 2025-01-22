STADT ALTENKIRCHEN – Kinderstadtführungen – Jetzt geht der Spaß weiter!

Unsere beliebten Kinderstadtführungen waren in den Ferien ein voller Erfolg und wurden von den kleinen Entdeckern mit großer Begeisterung angenommen. Die Mischung aus spannenden Geschichten und interessanten Einblicken in die Stadtgeschichte hat allen viel Freude bereitet. Aufgrund der großen Nachfrage hat sich unser engagiertes Team der Stadtführer entschlossen, eine weitere Kinderstadtführung anzubieten. Wir laden alle neugierigen Kinder herzlich dazu ein. Freut Euch auf neue Abenteuer und spannende Erlebnisse in unserer schönen Stadt: Spaß und Spannung sind garantiert. Wir freuen uns auf Euch!