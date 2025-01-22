DIERDORF – Unfallflucht – weißer PKW flüchtig – Motorradfahrer verletzt

Dierdorf – Montag, den 17.08.2026 kam es gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Schul- bzw. Brückenstraße in Dierdorf. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen nahm ein weißer Personenkraftwagen der Marke VW dem, auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs befindlichen, 16-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Der musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, fuhr gegen eine Laterne, verletzte sich an der Hand und musste ärztlich versorgt werden. Die fahrzeugführende Person des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich der bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Quelle: Polizei