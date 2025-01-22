FREILINGEN – Gebäudebrand eines Clubs in Freilingen

Freilingen – Dienstag, 18.08.2026 um 23:05 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hohe Straße in Freilingen alarmiert. Dort kam es zu einem Brandausbruch in einem Gebäudekomplex, der neben einer Wohnung auch die Räumlichkeiten eines Clubs enthält. Dieser hatte zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen. Es entstand kein Personenschaden. Der Brand bereitete sich in seinem Verlauf fast auf das gesamte Gebäude aus. Die Löscharbeiten bis in dem Morgen an. Der entstandene Gebäudeschaden wird aktuell auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in den nächsten Tagen. Quelle: Polizei