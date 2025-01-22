ST KATJARINEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 255 – Motorradfahrer schwer verletzt

St. Katharinen – Am 09.08.2026 gegen 14:15 Uhr kam es auf der L 255 bei Als-Au, 53562 St. Katharinen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Motorrades aus dem Kreis Neuwied kam in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Felswand zusammen. Der schwerverletzte Motorradfahrer ist nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Landstraße ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt gewesen. Quelle: Polizei