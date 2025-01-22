EICHEN – Verkehrsunfall auf der L 269 zwischen einem PKW und einem Motorrad – eine Person schwer verletzt

Eichen – Am 09.08.2026, gegen 08:00 Uhr kam es auf der L 269 zwischen Döttesfeld und Oberlahr/ Bruchermühle zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L 269 aus Fahrtrichtung Döttesfeld kommend in Fahrtrichtung Oberlahr/Bruchermühle. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 269 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der PKW-Fahrer kam aufgrund Alkoholeinflusses und Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem, in entgegen gesetzter Fahrtrichtung fahrenden, Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beim PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Am PKW und dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Quelle: Polizei