NEITERSEN Ortsteil FLADERSBACH – Der neue Dorfplatz prägt den Ortsteil Fladersbach

Mit dem neuen Dorfplatz ist ein kleiner kultureller Treffpunkt mit Sitzgelegenheit, Spieleparcours und Garten entstanden, ein „Ort für alle“, mit Aufenthaltsqualität unter schattigen Linden, der auch die Möglichkeit für kleine Feste und Vorführungen der Kindertagesstätte und der KiJuNei und andere Veranstaltungen bietet.

Diese stellte sich am Tag der offiziellen Einweihung nachdrücklich unter Beweis. Das Wetter hätte man nicht besser aussuchen können. Trocken, nicht zu viel Sonne, kein Regen und kein Wind, ein Tag an dem es sich unter freiem Himmel aushalten lässt.

Es war alles vortrefflich vorbereitet. Die Neiterser und ihre Gäste konnten kommen und sie kamen. Als Chöre unterhielten der MGV Alfone unter der Leitung von Harald Gerhradz, der Frauenchor Mehren und der Leitung von Veronika Scholz, und das Gitarrentrio OHM.

Ortsbürgermeister Frank Bettgenhäuser begrüßte Bürgermeister Fred Jüngerich, Altortsbürgermeister Horst Klein, die Vertreter der Ortsvereine, zu ihnen gehörten KiJuNei, Feuerwehr Neitersen, Segelflugverein, MGV AlFoNe, Tennis, WSN Östra und der Förderverein, die Planer und Bürger Neitersens.

Jüngerich und Klein hatten die Ehre das Rote Band durchzuschneiden. Zuvor wurde noch durch magisches Steinklopfen der Brunnen in der Steingruppe in Aktion gebracht. Hier hatten im Laufe des Nachmittages die Kinder ihren Spaß, ebenso wie auf und in der Hüpfburg. Derweil gab es für die etwas älteren Gäste schattige Plätzchen, wo sich bei erfrischendem Getränk unterhalten wurde und es Gelegenheit gab frisch gebackene Waffeln zum Kaffee zu genießen.

In der Runde zur Unterhaltung und Information führte Bettgenhäuser Interviews mit den Prominenten, den Vereinsvertreter und Planern der Anlage. Die beiden Chöre präsentierten sommerliches Liedgut, das rauschenden Beifall fand. Das Gitarrentrio untermalte das Eröffnungsfest musikalisch mit sommerlichen Melodien.

Zur Entstehungsgeschichte des Dorfplatzes Fladersbach: Schon vor vielen Jahren wurde noch vom früheren Gemeinderat unter dem Ortsbügermeister Horst Klein der Startschuss zum Bau eines neuen Dorfplatzes in Fladersbach gegeben. Aber der Ausbau der Hochstraße verbunden mit dem Abriss einer alten Immobilie und auch Corona würfelten die Zeitpläne durcheinander. Nach dem Bewilligungsbescheid für Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm erstellte der heimische Landschaftsarchitekt Martin Heinemann aus Alt-Koberstein die Planung der Anlage und die Ausschreibung der Arbeiten. Der günstigste Bieter, die Firma Börgerding aus Altenkirchen hat die Arbeiten unter der Bauleitung des Neiterser Bürgers Lars Bieler in den letzten Monaten in hervorragender Qualität ausgeführt.

Der Platz wurde mit einer Drainage trockengelegt, Sitzblöcke aus Muschelkalk zu einer kleinen Arena aufgesetzt, eine wassergebundene Freifläche in der Mitte angelegt und mit Pflasterwegen eingerahmt, Rohre für Wasseranschluss und Leitungen für Stromanschluss und Beleuchtung durch Mastleuchten verlegt und eine Sitzgruppe als Rastplatz für Wanderer und Radfahrer aufgestellt. Auch eine Röhre mit innenliegendem Stromanschluss zum Aufstellen eines Weihnachtsbaumes wurde nicht vergessen.

Ein Crosstrainer als Fitnesskombigerät lädt zum Trainieren der gesamten Muskulatur ein und ein Viersitzer Spieltisch mit einem Outdoor-Mühlespiel erinnert an frühere Kindertage und lässt Handyspiele vergessen.

Die geplante Bepflanzung mit Sträuchern, Hainbuchenhecke und Bodendeckern wurde von wenigen aber fleißigen Mitgliedern des Gemeinderates und einem hilfsbereiten Nachbarn zusammen mit dem Bürgermeister Frank Bettgenhäuser unter der Leitung von Martin Heinemann an einem völlig verregneten Samstagvormittag Ende April in Eigenleistung durchgeführt, aber für die Pflanzen war das Wetter ideal. Der inzwischen verlegte Rollrasen wird alle Tage sorgfältig vom Gemeindearbeiter Daniel Becker gewässert.

Nach der Installation des elektrischen Schaltschrankes und zwei Mastleuchten, war die Aktion abgeschlossen und der Termin zur offiziellen Einweihung dieser gelungenen Anlage wurde festgelegt. Dieses geschah nun unterunter Mitwirkung und Beteiligung aller örtlichen Vereine. Fotos: Renate Wachow