VETTELSCHOSS – Schwerem Verkehrsunfall auf K 19 – zwei Personen tödlich verunglückt

Vettelschoß – Am 09.08.2026, gegen 11:00 Uhr kam es auf der K 19 bei Vettelschoß zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und einem, mit zwei Personen besetzten Kraftrad. Trotz sehr schnell eingetroffenen Rettungskräften starben der 38-jährige Motoradfahrer und die 33-jährige Sozia noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Der 35-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die K 19 war für die Dauer von vier Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fehler beim Abbiegen durch den LKW-Fahrer als unfallursächlich anzusehen. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notfallseelsorger sowie die Feuerwehr Vettelschoß im Einsatz. Quelle: Polizei