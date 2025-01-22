ST KATHARINEN – Ermutigendes Signal in herausfordernder Zeit – Spatenstich für Neubau der Firma Hermann Gottbehüt im Gewerbegebiet Notscheid in St. Katharinen – Rund 1.800 m² Fläche

Als ein ermutigendes Signal in einer politisch wie wirtschaftlich herausfordernden gesamtdeutschen Lage wertete Landrat Achim Hallerbach den Beginn der Bauarbeiten für den neuen Standort der Firma Hermann Gottbehüt GmbH im Gewerbegebiet Notscheid in St. Katharinen, die jetzt mit dem symbolischen Spatenstich in die Wege geleitet worden sind. Zugleich wies der Kreis-Chef auf die Wirtschaftskraft des Landkreises Neuwied hin, der auch nationale Krisenzeiten nichts hatten anhaben können.

„Wir zählen zu den wirtschaftsstärksten Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Dieser Status ist maßgeblich auf einen stabilen und vielfältigen Mix aus Global Playern, Hidden Champions und familiengeführten Traditionsunternehmen zurückzuführen“, konnte Landrat Achim Hallerbach feststellen. Bei seiner Anerkennung für das regionale Leistungspotential schweifte der Blick des Landrats von Baggern, Spaten und Erdaushub weiter auf Thomas Knopp. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea investiert der heutige Inhaber und Geschäftsführer der Hermann Gottbehüt GmbH, der die Firma aus Neustadt-Rott im Jahr 2020 übernommen hatte, zukunftsorientiert und dabei zugleich heimat- und traditionsverbunden.

Der Neubau der Gewerbehalle mit Büro umfasst eine Gesamtfläche von rund 1800 Quadratmetern. Angesetzt ist eine Bauzeit von rund 9 Monaten, wobei es sich bei den Baupartnern zum großen Teil um Unternehmen aus der Region handelt. Passend zum Gewerk Holz und Schreinerei stabilisieren Holzträger die modern und offen gestaltete Halle, die zudem über eine Ausstellungsfläche verfügt.

Kernbereich des Unternehmens bleibt die eigene Herstellung und Montage von Fenstern, Haustüren, Innentüren sowie der Insektenschutz. Mit dem Schwerpunkt Altbau und Denkmalschutz reicht das Portfolio von Aufmaß und Beratung über die Herstellung bis zur Montage und das alles aus einer Hand. Seit Januar 2025 engagiert sich die Firma im privaten wie gewerblichen Bereich auch noch als Produzentin für Insektenschutz.

„Wir haben uns aus guten Gründen dafür entschieden, unser Unternehmen weiterhin als Hermann Gottbehüt GmbH firmieren zu lassen, denn Gottbehüt ist ein Markenname und etabliert. Zugleich blicken wir auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurück. Wer kann das schon?!“, konnte sich Thomas Knopp auch über eine entsprechend sicht- und greifbare Ehrung durch Landrat Achim Hallerbach und der Kreis-Wirtschaftsförderung, die von Jörg Hohenadl vertreten wurde, per Urkunde freuen.

Der Handwerker und Geschäftsmann Thomas Knopp weiß aber auch um die Faktoren, die den Erfolg ausmachen: „Neben guten gewachsenen Strukturen zeugt es von Stärke, dass man lange Jahre den Weg gemeinsam geht und sich über die Notwendigkeit einig ist, grundsätzlich an einem Strang zu ziehen. So haben wir auch einen Konflikt freien, geschmeidigen Übergang in die neue Unternehmensführung geschafft“, richtet Thomas Knopp seine Anerkennung ebenfalls an seinen Vorgänger, den früheren Inhaber Hans-Peter Salz, und an Ortsbürgermeister Willi Knopp, der gewerbliche Neuansiedlungen flankierend unterstützt.

Hinter dem Neubau steht ein Team aus 20 Mitarbeitern von Auszubildenden bis Altgesellen und das in einer bunten Mischung aus Schreinern, Schreinermeistern und Malern. „Mit dem neuen Standort wachsen die Aufgaben, wir werden mit dem Neubau und der Ortsveränderung neue Mitarbeiter einstellen. Dieser Schritt in die Zukunft geht einher mit der Erweiterung des Gesamtportfolios, das wiederum zu mehr Flexibilität und Investition in Handwerk 4.0, Digitalisierung und Innovation führt“, erläutert Thomas Knopp. Ganz im Sinne von Landrat Achim Hallerbach. „Deutschland ist nicht so schlecht wie es geredet wird und unser Landkreis ist stark, weil es mutige und ideenreiche Unternehmen gibt. Die Wirtschaft und vor allem der Mittelstand sind ist der Motor des Wohlstands und der muss gepflegt werden“.