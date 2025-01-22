WALDBREITBACH – Sachbeschädigung am Parkhotel in Waldbreitbach – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 27.07.2026, 12:00 Uhr, und Montag, 28.07.2026, 05:45 Uhr warfen Täter mehrere Scheiben des Frühstücksraums des Parkhotels in Waldbreitbach ein. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Parkhotels beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei