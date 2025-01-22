PUDERBACH – Diebstahl von 14 Warnbaken mit Warnleuchten in Puderbach – Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen 27.07.2026, 16:30 Uhr, und 28.07.2026, 07:30 Uhr, insgesamt 14 Warnbaken mit Warnleuchten einer Baufirma. Die Warnbaken waren zur Einrichtung einer Wanderbaustelle entlang der L 267 vorgesehen und am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Puderbach, etwa fünf Meter hinter dem Bahnübergang, abgelegt. Zum Tatzeitpunkt waren sie noch nicht zur Verkehrsregelung eingesetzt. Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L 267 beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei