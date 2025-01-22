SPEYER – Radfahrerin stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag (30.04.2026) in Speyer starb die 81-jährige Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall von einem Lkw erfasst wurde, am 02.05.2026 im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Speyer dauern weiter an. Quelle: Polizei