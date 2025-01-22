WISSEN – FENSDORF – Jahreshauptversammlung des Hegering Wissen

Die Jahreshauptversammlung des Hegering Wissen fand im Bürgerhaus in Fensdorf statt. Der Vorstand um Patrick Brück, Klaus Osinski und Lukas Schneider blickte auf ein ereignisreiches Jagdjahr zurück, bei dem vor allem die erfolgreiche Strecke bei der Hegeringansitzjagd im September sowie das vorbildliche Engagement des Kitzrettungsteams um Udo Becher in guter Erinnerung blieb.

Kreisjagdmeister Jörg Wirths ging in seinem Bericht insbesondere auf die Situation im Hinblick auf die sich nähernde Afrikanische Schweinepest ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung von Klaus Wallacher für die 50-jährige Mitgliedschaft im Hegering Wissen.

Bei den Vorstandswahlen wurde Patrick Brück erneut zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind Martin Buchen und Klaus Osinski. Heiko Wirths als Kassierer komplettiert den Vorstand.

Den Schluss der Veranstaltung bildete die Wahl des Wildkamerafotos des Jahres. Hierbei gewann das Foto „Schwarzstorch am Hümmerich“ von Martin Buchen. Foto: Lukas Schneider.