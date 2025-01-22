DERNBACH – Rettungspaket übergeben

Die Freiwillige Feuerwehr Dernbach durfte eine großzügige Spende entgegennehmen, die die Einsatzbereitschaft nachhaltig stärkt. Das regionale Unternehmen Gartenwelt Frey aus Dernbach bei Dierdorf, überreichte Vertretern der Feuerwehr Dernbach im Beisein von Verbandsbürgermeister Sven Schür und Ortsbürgermeister Patrick Gleixner, ein „Stihl-Rettungspaket“ im Wert von 8.000 Euro. Dieses Paket umfasst modernste, akkubetriebene Geräte wie beispielsweise den neuen Stihl Akku-Trennschleifer oder die Stihl MSA 300 Akku-Rettungssäge. Somit kann zukünftig noch flexibler und zielgerichteter auf verschiedenste Anforderungen bei Einsätzen reagiert werden.

Verbandsbürgermeister der VG Puderbach Sven Schür betonte die immense Bedeutung dieser Übergabe: „Diese Spende zeigt, wie sehr dem Unternehmen Frey das Ehrenamt und die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach am Herzen liegen. Mit dieser Ausrüstung können die Kameradinnen und Kameraden noch effizienter die künftigen Einsätze bewältigen.“

Michael Schäfer, Wehrführer der Feuerwehr Dernbach, freute sich zusammen mit den Anwesenden: „Die Bereitschaft unsere Freiwillige Feuerwehr mit einer derartigen Sachspende zu unterstützten und somit einen großen Beitrag für eine erfolgreiche Arbeit zu leisten, ist bemerkenswert und hebt die seit vielen Jahren durchweg positive Zusammenarbeit mit Ingo Bein und seinem Team hervor.“

Gartenwelt Frey engagiert sich seit Jahren in der Region und möchte mit dieser Spende die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr im Puderbacher Land würdigen und unterstützen. Die Verbundenheit zwischen lokalen Unternehmen und den Einsatzkräften wird hier auf beeindruckende Weise sichtbar. Solche Partnerschaften sorgen dafür, dass die Feuerwehr optimal ausgestattet ist – zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger.

„Uns ist es wichtig, der Region etwas zurückzugeben. Wir sind mit unserem Unternehmen auf ein funktionierendes Miteinander angewiesen.“ sagen Melanie und Ingo Bein von Gartenwelt Frey. Foto: Feuerwehr VG Puderbach