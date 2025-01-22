SELBACH – Königsvögel für die St. Hubertus-Schützenbruderschaft

In Selbach steht alles auf Zeichen Schützenfest. Doch zuvor kämpft die gastgebende St. Hubertus-Schützenbruderschaft um die Königswürde. Das ist am Sonntag, 19. Juli, ab 15 Uhr. Wie immer ist man bestens vorbereitet. Gebaut haben die drei Vögel Stephan Decker und Stefan Theis. Jetzt kümmerten sich vier junge Damen seitens der Jugendabteilung der Bruderschaft liebevoll um das Verschönern der „Zielobjekte“. Lea Seibert, Myra Iwan, Laura Seibert und Chiara Chatzidimitriou trugen zunächst weiße Farbe auf. Kurz diskutiert wurde dann, welchen Gelbton Krone und Schnabel tragen sollten. Man wurde sich schnell einig und deutete noch mit flinken Pinselschlägen die Federn der hölzernen Adler an.

Weiter im Bild: Frank Bönkendorf (li.), Stellvertretender Jungschützenmeister; Kevin Nau, Schießmeister und Klaus Benterbusch, Geschäftsführer. Sie alle lobten die jungen Damen für ihr Werk. „Das habt Ihr gut gemacht!“. Außer den drei Vögeln für die Kategorien Jungschützen, Schüler und König treten die Bambinis auf der Laseranlage an. Und die Altkönige kämpfen wie gewohnt um den beliebten Wanderpokal. Das große Selbacher Schützenfest ist für Sonntag, 26. Juli, terminiert. (bt) Foto: Bernhard Theis