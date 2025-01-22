NEUWIED – Mit Künstlicher Intelligenz zum Traumgarten und neuen Wohnideen

Wie könnte das Wohnzimmer moderner wirken? Welche Pflanzen passen in den Garten – und wie würde eine neue Terrasse aussehen? Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, erste Vorstellungen sichtbar zu machen und neue Gestaltungsideen zu entwickeln.

Am Donnerstag, 13. August 2026, lädt die KreisVolkshochschule Neuwied von 17.30 bis 20.30 Uhr zum Kurs „KI als Helfer für die Garten- oder Einrichtungsplanung“ in die Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach ein. Unter der Leitung des erfahrenen KI-Trainers Michael Nothdurft, bekannt als „KI-Opa“, entdecken die Teilnehmenden, wie sie mit einfachen Texteingaben kreative Vorschläge für Räume, Möbel, Terrassen oder Beete erzeugen und anschließend gezielt verbessern können.

Der Kurs richtet sich an alle Generationen: an junge Menschen, die neue Technologien kreativ ausprobieren möchten, ebenso wie an ältere Interessierte, die Künstliche Intelligenz ohne Berührungsängste kennenlernen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Benötigt werden lediglich ein eigenes digitales Endgerät, der Zugang zu einem KI-Anbieter wie ChatGPT oder Gemini sowie möglichst digitale Fotos der eigenen Wohnung oder des Gartens. Die Teilnahme kostet nur 5 Euro. Da höchstens 15 Plätze zur Verfügung stehen, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.

Anmelden kann man sich unter 02634 611-24 oder -26, per E-Mail an kvhs@vg-rw.de oder unter www.kvhs-neuwied.de/R510-26-2.