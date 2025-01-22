NEUWIED – Mehr als Obst – Zehn Jahre Qualität, Kreativität und Innovation – Neuwieds OB Einig und Wirtschaftsförderung gratulieren Obsthof Birkenbeil zum Brennerei-Geburtstag

Wer durch den neu gestalteten Hofladen des Obsthofs Birkenbeil stöbert, entdeckt weit mehr als klassische Brände und Liköre. Liebevoll in heimischer Mundart benannte Spezialitäten wie „Weinbrandbünnche“ oder „Melönche“, teilweise Familienangehörigen gewidmet, stehen ebenso für die Handschrift des Familienbetriebs wie hochwertige Destillate und eigene Rezepturen. Gemeinsam mit Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig besuchte Alexandra Rünz von der städtischen Wirtschaftsförderung den Obsthof Birkenbeil, der inzwischen in vierter Generation geführt wird. Vor Ort gratulierten sie zum zehnjährigen Bestehen der dazugehörigen Schnapsbrennerei.

Bärbel Birkenbeil und Frank Nickenig entwickelten den Betrieb in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter und setzten vor zehn Jahren mit der Eröffnung der eigenen Brennerei einen wichtigen Meilenstein. Pünktlich zum Jahrestag präsentiert sich nun auch der Hofladen im modernisierten Erscheinungsbild. Heute umfasst das Sortiment mehr als 30 verschiedene Produkte – darunter Obst-, Bier- und Weinbrände, Gin, Liköre, Verteiler sowie im Holzfass gereifte Destillate. Viele der Spezialitäten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Aktuell arbeitet der Betrieb bereits an einer weiteren regionalen Spezialität – noch bleibt die Idee allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Wo immer möglich, setzt der Betrieb auf ausgewählte regionale Zutaten und verbindet handwerkliches Können mit hochwertigen Rohstoffen.

Darüber hinaus berät und handelt Frank Nickenig im Bereich Brennereitechnik. Aus der engen Zusammenarbeit mit Brennereien entstehen dabei immer wieder neue technische Lösungen. Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen entwickelte er mithilfe moderner 3D-Technik unter anderem eine spezielle Alkoholmessuhr – ein Beispiel dafür, wie praktische Erfahrung und technisches Know-how zusammenfinden.

„Mich beeindruckt besonders, wie vielfältig sich der Betrieb entwickelt hat. Mit Leidenschaft für das Handwerk, Kreativität und einem hohen Qualitätsanspruch entstehen hier Produkte, die Regionalität auf besondere Weise erlebbar machen“, resümiert Oberbürgermeister Einig seinen Besuch.