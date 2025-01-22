ENGERS – Engers zeigt Herz für kranke Kinder – Vor-Tour der Hoffnung lädt zum Benefiztag am Schloss ein

Schon bald rollt die „VOR-Tour der Hoffnung“ nach Engers. Am Sonntag, 26. Juli, erwartet die Besucherinnen und Besucher rund um das Schloss ein Benefiztag mit Musik und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Mehr als 130 Radlerinnen und Radler machen in Engers Station und sammeln gemeinsam mit zahlreichen Helferinnen und Helfern Spenden für krebskranke Kinder. Die Stadt Neuwied unterstützt das Organisationsteam und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, den Benefiztag mitzuerleben.

Den Auftakt gestalten um 11.30 Uhr die Engerser Vereine mit ihrer Begrüßung. Ab 12 Uhr sorgen die Musikfreunde Harmonie Windhagen beim Frühschoppenkonzert für die musikalische Unterhaltung. Kinder dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen, während die Vereine Speisen und Getränke anbieten. Um 13.45 Uhr erreicht die „VOR-Tour der Hoffnung“ das Schloss Engers. Zahlreiche Institutionen, darunter Schulen, Kitas und Vereine, übergeben dann die Spenden, die sie in den vergangenen Wochen gesammelt haben. Außerdem erwartet die Gäste ein Fallschirmsprung des ehemaligen Olympiaturners Eberhard Gienger. Um 15 Uhr setzen die Benefizradler ihre Tour fort. Für den musikalischen Ausklang sorgt anschließend die Band „Rock with Groove“ des Rhein-Wied-Gymnasiums.

Wer die „VOR-Tour der Hoffnung“ unterstützen möchte, kann sich auch jetzt noch beteiligen. Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen, Institutionen und Verbände können eigene Spendenaktionen auf die Beine stellen. Auch Einzelspenden sind willkommen. Gesammelte Spenden können beim Benefiztag am 26. Juli persönlich an die „VOR-Tour der Hoffnung“ übergeben werden.

Seit 1996 tritt die „VOR-Tour der Hoffnung“ in Rheinland-Pfalz für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder in die Pedale. Mehr als 8,5 Millionen Euro kamen in dieser Zeit zusammen. Die Spendengelder fließen ohne Abzüge in Projekte, die betroffene Kinder und ihre Familien unterstützen. Auch Einrichtungen in Neuwied profitieren regelmäßig von dieser Hilfe. Noch immer stirbt etwa jedes fünfte an Krebs erkrankte Kind. Forschung, moderne Therapien und die Begleitung der Familien brauchen deshalb weiterhin jede Unterstützung. Jede Spende kommt dort an, wo sie dringend gebraucht wird.