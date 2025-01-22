SEIFEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seifen

Am Dienstag, 09. Dezember 2025, findet in der Bürger-/Freizeithütte „Os Hütt“ Seifen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:15 Uhr

Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

Wegeeinziehung Gemarkung Niederähren, Flur 2, Flurstück 150/6 Zustimmung zur Annahme von Spenden Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortsdurchfahrt Seifen Auftragsvergabe – Geschwindigkeitsanzeige Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister