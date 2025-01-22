Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

SEIFEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seifen

von

SEIFEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seifen

Am Dienstag, 09. Dezember 2025, findet in der Bürger-/Freizeithütte „Os Hütt“ Seifen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:15 Uhr

  1. Grundstücksangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

  1. Wegeeinziehung Gemarkung Niederähren, Flur 2, Flurstück 150/6
  2. Zustimmung zur Annahme von Spenden
  3. Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortsdurchfahrt Seifen Auftragsvergabe – Geschwindigkeitsanzeige
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen