SEIFEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seifen
Am Dienstag, 09. Dezember 2025, findet in der Bürger-/Freizeithütte „Os Hütt“ Seifen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:15 Uhr
- Grundstücksangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr
- Wegeeinziehung Gemarkung Niederähren, Flur 2, Flurstück 150/6
- Zustimmung zur Annahme von Spenden
- Verkehrsberuhigende Maßnahmen Ortsdurchfahrt Seifen Auftragsvergabe – Geschwindigkeitsanzeige
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Torsten Walterschen, Ortsbürgermeister