KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der B 49 bei Koblenz

Am 07. Dezember 2025 ereignete sich um 07:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 49. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 49 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Ausfahrt auf die B 42 kam er im Kurvenbereich ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb nicht fahrbereit quer auf beiden Fahrstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrtrichtung Koblenz war für ca. 1 Stunde gesperrt und der Verkehr musste über Lahnstein abgeleitet werden. Quelle Polizei