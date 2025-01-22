REGION – Amnesty-Mahnwache zum Tag der Menschenrechte

Mit einer einstündigen Mahnwache erinnerte die Neuwieder Gruppe der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International an die Verabschiedung der Internationalen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948. Susanne Kudies und Manfred Kirsch von der Neuwieder Amnesty-Gruppe erklärten, dass heute in vielen Teilen der Erde die Menschenrechte nach wie vor nicht eingehalten, sondern mit Füßen getreten würden. Inge Rockenfeller wies darauf hin, dass die Internationale Erklärung der Menschenrechte die Grundlage der im Jahre 1961 gegründeten Menschenrechtsorganisation Amnesty International sei. Leider sei die Situation derzeit so, dass in Anbetracht der weltweiten Menschenrechtsverletzungen es sich nicht abzeichne, dass die Arbeit von Amnesty einmal überflüssig würde. Ganz im Gegenteil, so Manfred Kirsch, die Realisierung einer Welt ohne Menschenrechtsverstöße erfordere noch sehr viel Arbeit. Auch die Amnesty-Gruppe Neuwied wolle ihren Beitrag leisten, um den menschlichen Grundwerten überall zum Durchbruch zu verhelfen. Foto: Inge Rockenfeller