LINZ – Fußgängerin durch Pkw in Linz am Rhein angefahren

Freitag, 05. Dezember 2025, kam es vormittags auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Passantin (77) am Bein verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als die Passantin über den Parkplatz ging und ein PKW in eine Parklücke einbiegen wollte. Dabei übersah der PKW-Fahrer die Passantin und fuhr sie an. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass der PKW mit dem linken Vorderrad über das Bein der Passantin gerollt sei. Sie war ansprechbar und klagte über Schmerzen. Aus diesem Grund wurde sie durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus bracht. Quelle Polizei