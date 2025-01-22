STADT NEUWIED – Schulwegkontrollen in Neuwied

Freitag, 05. Dezember 2025, führte die Polizei Neuwied Schulwegkontrollen an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet durch. Hintergrund der Kontrollen waren mehrere Beschwerden von Schulleitungen und Eltern über unhaltbare Zustände im Zusammenhang mit den sogenannten Elterntaxis. An den verschiedenen Kontrollstellen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht richtig gesicherter Kinder eingeleitet. Außerdem wurden bei zwei Fahrzeugen Mängel festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Quelle Polizei