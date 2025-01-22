SCHÜRDT – St. Martin in Schürdt – Ein Abend voller Licht, Lieder und guter Laune

Am 8. November 202 war in Schürdt wieder richtig was los – denn die alljährliche St. Martin-Feier stand an! Schon am Nachmittag zogen die Kinder fröhlich durch den Ort, sangen im Seniorenheim und an den Haustüren ihre Martinslieder und sorgten überall für leuchtende Augen und warme Herzen.

Im Anschluss ging es zu Familie Schumann, wo sich der ganze Ort in gemütlicher Atmosphäre versammelte. Zwischen Lichterglanz, lachenden Gesichtern und dem Duft von Glühwein und Würstchen war schnell klar: Hier fühlt man sich einfach wohl.

Die Kinder freuten sich über leckere Weckmänner und warmen Kakao – eine süße Belohnung nach dem Singen – während die Erwachsenen bei Glühwein und netten Gesprächen den Abend genossen.

So wurde es ein richtig schöner, geselliger Abend im Kreise vieler toller Schürdter – genau so, wie man sich eine St.-Martin-Feier wünscht: herzlich, lebendig und voller Gemeinschaft. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht, mitgeholfen und mitgefeiert haben! (schr) Fotos:Schreiner