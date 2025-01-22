ANHAUSEN – Einbruch in ein Firmengebäude in Anhausen

Im Zeitraum zwischen 12. November 2025, 18:00 Uhr und 13. November 2025, 07:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Firmengebäude im Industriegebiet Anhausen. Das Gebäude wurde von den Tätern nach Diebesgut durchsucht. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei