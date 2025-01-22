LINZ – Wohnhausbrand in der Ortslage Hammerstein, in der Hauptstraße

Am 13. November 2025, gegen 12:15 Uhr, wurde von der Leitstelle Montabaur ein Wohnhausbrand in der Ortslage Hammerstein, in der Hauptstraße, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand das Anwesen bereits in Flammen. Die beiden 38- und 42-jährigen Bewohner hatten sich zuvor bereits selbständig aus dem Anwesen entfernt. Der Brand wurde von den Feuerwehren aus Bad Hönningen, Rheinbrohl und Leutesdorf gelöscht. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich ärztlich untersucht. An dem Wohnhaus entstand erheblicher Gebäudeschaden und ist aktuell nicht bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt, die Ermittlungen dauern an. An dem Einsatz waren 40 Einsatzkräfte beteiligt. Quelle Polizei