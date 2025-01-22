Bürgerkurier

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SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schürdt

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SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schürdt

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grillhütte Schürdt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Schürdt
  2. Verwendung der Mittel aus dem Budget „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“
  3. Nutzung der Dorf-App „Mein Ort“
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Einwohnerfragestunde
  6. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten

Torsten Saynisch

Ortsbürgermeister

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