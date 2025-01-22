SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schürdt

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grillhütte Schürdt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Schürdt Verwendung der Mittel aus dem Budget „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ Nutzung der Dorf-App „Mein Ort“ Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten

Torsten Saynisch

Ortsbürgermeister