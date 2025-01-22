SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schürdt
SCHÜRDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Schürdt
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:30 Uhr, findet in der Grillhütte Schürdt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Schürdt
- Verwendung der Mittel aus dem Budget „Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“
- Nutzung der Dorf-App „Mein Ort“
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
Torsten Saynisch
Ortsbürgermeister