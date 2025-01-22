SCHÜRDT – Guten Morgen Schürdt – Der Tag beginnt mit einem Blick in die heimische Tierwelt

Egal wo, die Tierwelt hält für das wachsame Auge eine Vielzahl von Erlebnissen bereit. Ob das der kleine Falter in der eigenen Wohnung ist und sich von einer bestechenden Schönheit zeigt. Den Eindruck eines Phantomjägers hinterlässt. Die Eischale auf dem Waldboden vermittelt, dass in luftiger Höhe, im Baumwipfel ein Vöglein geschlüpft ist. Da stehen die eigenartigsten Pilze.

Ein paar Schritte weiter summt es lautstark. Ein Blumenfeld bietet dutzenden von Hummel die Nahrungssuche. Im grauen Morgenlicht sitzt auf einem Rundballen der Mäusebussard und macht sich bereit für den ersten Beuteflug. Im hochstehenden Getreidefeld fühlt sich das Reh recht sicher. Spring mit großen Sätzen in die Mitte des Feldes und zeigt nur noch die Spitzen seiner Lausche.

Frech schaut der junge Fuchs in Richtung Kamera. Im Busch vor dem Fenster singt ein Vogel, ein Weidenbuschsänger, ein Zilpzalp, der hier erstmals beobachtet wir. Er scheint es hier gemütlich zu finden, denn wie es aussieht, hat er in diesem Bereich seine Familie sitzen. Über den Stein schleicht sich im Zeitlupentempo eine Schnecke und ein paar Meter weiter versucht ein Mistkäfer auf den Stein zu klettern. Der Glanzpunkt des Morgens ist der glutrote Himmel, der die Nacht ablöst. Fotos: BK-Fotografen