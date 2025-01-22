ALTENAHR – Vollsperrung der B 257 in Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall bei 53505 Altenahr

Am 17.07.2026 kam es gegen 09:55 Uhr auf der B 257 auf Höhe der Ortslage Kreuzberg/Altenahr zu einem Alleinunfall eines Lastkraftwagens samt Anhänger. Nach Zeugenangaben sei der Führer des Gespanns nach dem Tunnel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Das Gespann beschädigte über eine Strecke von ca. 100 Metern die Schutzplanke und das Brückengeländer. Die Bundesstraße musste von Beginn an gesperrt werden. Aktuell ist die Fahrbahn immer noch gesperrt und wird nach den notwendigen Sicherungsarbeiten der Straßenmeisterei Adenau wieder freigegeben. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und der Straßenmeisterei, waren die Freiwillige Feuerwehr Altenahr und der Rettungsdienst im Einsatz. Quelle: Polizei