ALTENKIRCHEN – Die Krypta der katholischen Kirche in Altenkirchen – Ein heiliger Ort

Die Krypta der Katholischen Kirche Sankt Jakobus und Joseph in Altenkirchen – Ein heiliger Ort, an dem mittwochs um 18 Uhr eine Andacht stattfindet, in einer einzigartigen Atmosphäre.

Einer unserer Mitarbeiter hatte diesen Raum seit 42 Jahren nicht mehr betreten. Damals fand seine erste kirchliche Hochzeit hier statt. Die Krypta bietet 40 Gläubigen Platz. Sie befindet sich am rechten Seitenschiff der Kirche und ist zu Fuß leicht zu erreichen.

An diesem Abend ist der Raum zu einem Viertel besetzt. Es ist eine besonders anmutende Atmosphäre. Der Priester steht nur wenige Meter von der Gemeinde entfernt, hinter dem Altar und zelebriert in 30 Minten ein unvergessliches Erlebnis. Der Gesang wird von der Orgel begleitet. Es ist eine familiäre Gelassenheit.

Es sind hauptsächlich gläubige Frauen, die der Andacht folgen und einen freundlichen Gesichtsausdruck haben. Sie wirken bescheiden und glücklich, haben eine besondere Aura. „Was macht diesen Ort so besonders?“, wollte unser Mitarbeiter wissen. Es ist die Art, wie hier gefeiert und die Heilige Kommunion ausgeteilt wird. Wer im katholischen Glauben erzogen wurde, mit Gesang, Beichte und den sonntäglichen Messebesuchen, weiß diese Art von Feier zu schätzen.

Vielleicht kommen demnächst ein paar mehr Besucher, äußerte sich einer der Besucher. Es ist eine gute Zeit der Besinnung, der Ehrfurcht und des Glaubens. Dinge, die uns in dem oft hektischen Alltag, wo es vielfach um Zeitnot und Geldbeschaffung geht, verloren gegangen sind. (Werner Klak)