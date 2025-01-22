MUDERSBACH – Zeugenraufruf nach Angriff auf 17-jährigen Siegener in Mudersbach

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Siegeners, bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise. Der Jugendliche hielt sich am Donnerstag, 16.07.2026, gegen 17:55 Uhr auf einer Treppe linksseitig des REWE-Markts in der Adolfstraße auf, als nach seinen Angaben ein schwarzer PKW, eventuell der Marke VW, vorgefahren sei. Zwei männliche Personen wären ausgestiegen; eine der beiden habe unvermittelt auf ihn eingeschlagen und -getreten. Anschließend sollen sich die beiden Personen wieder von der Örtlichkeit entfernt haben.

Der 17-jährige erlitt Verletzungen in Form von Kopfplatzwunden und Hautabschürfungen. Zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Person 1: männlich; kurze, dunkle Haare; zwischen 30 und 36 Jahre alt; ca. 180 cm groß, Dreitagebart. Person 2: männlich; orangenes T-Shirt. Die Polizei Betzdorf bittet Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich als Zeugin oder Zeuge unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zur Verfügung zu stellen. Quelle: Polizei