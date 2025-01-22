KOBLENZ – Zeugen gesucht – Enthauptetes Rehkitz gemeldet

Am 22.06.2026 wurde dem Jagdausübungsberechtigten in 55471 Kümbdchen (nähe Simmern/Hunsrück) ein enthauptetes Rehkitz am Feldrand gemeldet. Bei der Besichtigung des Kadavers stellt sich heraus, dass das Rehkitz, anders als zuvor angenommen, NICHT bei einem Mähunfall oder ähnlichem getötet worden sein kann. Es wird vermutet, dass das Rehkitz durch einen Wilderer in der Nacht vom 21.06.26 auf den 22.06.26 durch einen Kopfschuss getötet und dann mit

einem Jagdmesser enthauptet wurde. Ein Zeuge meldet einen lautstarken und minutenlangen Todeskampf eines Tieres gehört zu haben, der vermutlich diesem Rehkitz zuzuordnen ist. Die

Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt nun aufgrund des Verdachts der Jagdwilderei. Sollten Sie Informationen zu diesem Vorfall oder den unbekannten Tätern haben, bitten die Polizei, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden. Quelle: Polizei – Beispielfoto: BK Archiv