ALTENKIRCHEN – Praxis erleben, Perspektiven entwickeln: Zukunftstage der Wirtschaftsförderung stärken die Berufsorientierung

Berufsorientierung wird dann greifbar, wenn Jugendliche sie selbst erleben können. Genau hier setzen die Zukunftstage der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen an: Sie bringen Schülerinnen und Schüler direkt mit Betrieben, Verwaltungen und Einrichtungen der Region zusammen und eröffnen Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder, von Metallbau und Kunststofftechnik über Handwerk bis hin zu Pflegeberufen.

Im Schuljahr 2025/26 nutzten 530 Schülerinnen und Schüler aus sieben weiterführenden Schulen die Gelegenheit, 28 Unternehmen und Einrichtungen im gesamten Kreis kennenzulernen. „Ziel des Projekts ist es, junge Menschen mit regionalen Unternehmen und deren Ausbildungsangeboten in Kontakt zu bringen und ihnen eine fundierte Orientierung für ihren weiteren Weg zu ermöglichen. Gleichzeitig können sich die Betriebe als attraktive Arbeitgeber präsentieren und potenzielle Nachwuchskräfte kennenlernen“, erklärt Projektleiterin Julia Wisser von der Wirtschaftsförderung.

Während eines Vormittags oder gezielter Nachmittagsangebote haben die Jugendlichen in kleinen Gruppen praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt erhalten, Strukturen und Abläufe kennengelernt, Tätigkeiten ausprobiert und sich mit Auszubildenden sowie Fachkräften ausgetauscht. „Diese unmittelbaren Erfahrungen geben wertvolle Impulse für die Berufswahl“, so Julia Wisser.

Die Wirtschaftsförderung organisiert die Zukunftstage einschließlich des Transports der Schülerinnen und Schüler. Deren Teilnahme ist kostenlos, weil die Fahrtkosten gemeinsam von der Wirtschaftsförderung sowie den Projektpartnern Sparkasse Westerwald-Sieg und Westerwald Bank getragen werden.

„Wir freuen uns, dass immer wieder neue Unternehmen dazu kommen“, so Wisser. Erstmals waren in diesem Schuljahr auch die Unternehmen Richter Kunststofftechnik und Hörakustik Glaser an den Zukunftstagen beteiligt. Während Richter Kunststofftechnik Einblicke in moderne Blastechnik sowie unter anderem in die Herstellung von Floating-PV-Systemen und speziellen Kunststofflösungen ermöglichte – darunter stabile Kunststoffwannen, in denen Koffer an Flughäfen sicher über Förderanlagen transportiert werden –, erhielten die Jugendlichen bei Hörakustik Glaser an verschiedenen Mitmachstationen spannende Einblicke in das Hörakustik-Handwerk. Sie konnten unter anderem einen Hörtest absolvieren, den digitalen 3D-Scan einer Ohrabformung verfolgen und den Aufbau moderner Hörgeräte erkunden.

Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit mit „Jobfux“ Katharina Aulmann konnten die Zukunftstage auch im Krankenhaus Kirchen, bei der Dellner Bubenzer Germany GmbH in Kirchen, dem Landwirtschaftsbetrieb Cordes in Mittelhof und der „Hüttenschenke“ in Wehbach durchgeführt werden.

„Die direkte Begegnung zwischen Jugendlichen und Betrieben ist durch nichts zu ersetzen“, betont Julia Wisser. „Die Rückmeldungen zeigen deutlich, wie groß das Interesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler ist. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass sich möglichst viele Unternehmen einbringen und die Chance nutzen, sich als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren.“

Unternehmen, die ihre Ausbildungsberufe vorstellen möchten, können sich gerne an den Zukunftstagen beteiligen. Die Wirtschaftsförderung unterstützt bei der Organisation und begleitet den gesamten Ablauf. Melden können sich die Betriebe bei Julia Wisser, Tel.: 02681/81-3903 oder per Mail: julia.wisser@kreis-ak.de

In diesem Jahr beteiligten sich folgende Schulen: August-Sander-Schule Altenkirchen (Realschule plus und Fachoberschule), die Berufsbildenden Schulen Betzdorf-Kirchen und Wissen, die Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen, die Marion-Dönhoff-Realschule plus Wissen, das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen sowie die Westerwaldschule Gebhardshain.