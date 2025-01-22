SCHÜRDT – Einladung zur Maifeier – Du bist Schürdt

Am 30.04.2026 wird in Schürdt wieder in den Mai gefeiert! Um 18:30 Uhr wird der Maibaum aufgestellt und anschließend geht es in den gemütlichen Teil über. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – es wird wieder gegrillt. Dazu Würsten, Steaks und Brot auch Salate gehören, freuen wir uns über Freiwillige, die einen Salat zubereiten möchten. Wer hierzu bereit ist, meldet sich bitte bis zum 28.04.2026 bei Gabi Meyer Gartenstr. 35 – 0173 7062595 oder Julia Schreiner Gartenstr. 28 – 0151 19603754. Bereits am 26.04.26 wird um 11:00 Uhr der Maibaum mit dem Traktor geholt! Startpunkt ist der Glascontainer in der Gartenstraße. Hierzu sind alle Kinder herzlich eingeladen mit anzupacken! Über mögliche Änderungen wird in der WhatsApp-Gruppe „WIR SIND SCHÜRDT“ informiert.