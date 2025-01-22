ROMMERSDORF – Unvergessliche Konzertabende in der Abtei – Facettenreiches Programm bei Rommersdorf Festspielen

Seit Jahren stehen die Rommersdorf Festspiele bei Fans und Neuentdeckern für niveauvolle Unterhaltung in besonderem Ambiente. Liebhaber von authentischer Live-Musik unterschiedlichster Genres kommen auch in diesem Sommer wieder voll auf ihre Kosten. Der Vorverkauf läuft bereits.

Samstag, 20. Juni: Andreas Kümmert – 10 Jahre Bluesfreunde Neuwied

2013 gelang Andreas Kümmert mit seinem Song „Simple Man“ der Durchbruch: Er gewann die TV-Show „The Voice Of Germany“. Seitdem ist er zu einem der authentischsten und beliebtesten Liveacts avanciert. Er beeindruckt durch seine einzigartige Stimme und höchst beeindruckendes Gitarrenspiel, sowie musikalisch wie textlich brillante, zeitlose Songs. Bei den Festspielen gastiert er auf Einladung der Bluesfreunde Neuwied, die ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Montag, 22. Juni: Gustav Peter Wöhler Band

Seit 25 Jahren schon stehen der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seine Band gemeinsam auf der Bühne.Neben dem TV-bekannten Frontmann spielen Bassist Olaf Casimir, Gitarrist Mirko Michalzik und Kai Fischer an Flügel und Keyboards. Mit sehr eigenen Arrangements von Klassikern und Entdeckungen aus Pop und Rock hat sich der einstige Hamburger Geheimtipp landesweite Bekanntheit erspielt. Ihr ehrliches, leidenschaftliches Musizieren begeistert überall. Im Gepäck: eine wechselnde Kollektion persönlicher Lieblings-Songs.

Sonntag, 28. Juni: Wandelkonzert mit „Cäcilia“ Gladbach und „Rheinperle“ Weis

Zwei der renommiertesten Chöre des Kreischorverband Neuwied, der Frauenchor „Cäcilia“ Gladbach sowie der Gesang-Verein „Rheinperle“ Weis, präsentieren eine besondere Konzertform: ein Wandelkonzert. Dabei lädt der sakrale Teil in die Abteikirche, bevor das Konzert mit dem profanen Teil im Englischen Garten der Abtei fortgesetzt wird. Das Publikum findet sich dabei zunächst in der Kirche ein und „wandelt“ zum weltlichen Teil vor die Open-Air-Bühne. Musikalisch ist von Pop über Gospel bis hin zu Rock alles vertreten.

Tickets und weitere Informationen sind online erhältlich unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Karten gibt es zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.

Fotos. Andreas-Kuemmert_©_Thomas_Berberich – Gsustav-Peter-Woehler-Band_©_Irene-Zandel – Wandelkonzert-Frauenchor-Gladbach_©_Christina-Schultheiss – Wandelkonzert-Gesang-Verein-Rheinperle_©_Chris-Laux