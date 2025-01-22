LINZ – Lebendiger Austausch über Social Media beim SPD-Ortsverein Linz

Am 17. April 2026 versammelten sich Mitglieder und Interessierte des SPD-Ortsvereins Linz vor dem Café Restaurant Poseidon am Marktplatz in Linz am Rhein, um mit einem Gruppenfoto den Auftakt für einen spannenden Diskussionsabend zum Thema Social Media zu setzen. Uli Bieber, Vorsitzender des Ortsvereins, hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen, der gut ein Dutzend Menschen folgten – eine bunte Mischung aus jungen und älteren Gästen.

Einführung und Check-in

Nach dem Gruppenfoto führte Aghid Almasalmeh, Geschäftsführer beim SPD-Kreisverband Neuwied, in die Grundlagen von Social Media ein. Er erläuterte, was Social Media eigentlich ist, wem die größten Plattformen gehören und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen. Der Abend wurde mit einer persönlichen Check-in-Frage eröffnet: „Was siehst du zuerst, wenn du dein Smartphone öffnest?“ Die Antworten reichten von WhatsApp und Signal über Nachrichtenportale wie Spiegel Online und ntv bis hin zum DB Navigator.

Kontroverse Thesen und angeregte Diskussion

Die Diskussion brachte eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen und provokanter Thesen hervor, darunter:

„Bei Social Media wird Lügen zum Prinzip.“

„Social Media ist weder gut noch schlecht – es ist ein Werkzeug. Es kommt darauf an, was man damit macht.“

„Wir brauchen dringend mehr Medienkompetenz in der Schule.“

„Social Media bietet viele Vorteile für politische Kommunikation, besonders für lokale Initiativen.“

„Die politische Handlungsebene für mehr Regulierung ist die EU.“

„Wenn ich mit jemandem esse, verlange ich, dass kein Smartphone benutzt wird.“

„Junge Menschen sollten bestärkt werden, mehr haptische Erfahrungen zu machen und Selbstwert aus sich selbst heraus zu entwickeln.“

„Technischer Fortschritt muss den Menschen dienen – nicht Konzerne reich machen.“

„Mein Hobby zu pflegen ist befriedigender als stundenlanges Scrollen.“

„Als Person mit Migrationshintergrund habe ich bereits Hass im Netz erlebt.“

Fazit: Differenzierte Betrachtung statt pauschaler Kritik. Aghid Almasalmeh zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der geäußerten Meinungen und betonte: „Social Media ist ein komplexes Thema. Es geht nicht darum, es pauschal zu verteufeln, sondern es differenziert zu betrachten. Die Linzer SPD hat heute wieder bewiesen, wie eine lebendige und respektvolle Diskussionskultur aussehen kann.“