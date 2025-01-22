ALTENKIRCHEN – Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. lädt ein – Lesung und Veranstaltung „Direkt einkaufen (fast) ohne Supermarkt“

Der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. lädt in Kooperation mit WIBeN e.V. herzlich zu einer besonderen Veranstaltung ein. Unter dem Titel „Direkt einkaufen (fast) ohne Supermarkt“ stellt der Autor Frank Herrmann sein aktuelles Buch vor und gibt spannende Einblicke in die Möglichkeiten eines bewussteren, direkteren und nachhaltigeren Einkaufs jenseits klassischer Supermarktstrukturen.

Das Buch zeigt praxisnah, wie regionale und auch überregionale (für Produkte, die bei uns nicht wachsen z. Bsp.) Lieferketten gestärkt, Produzentinnen und Produzenten fair eingebunden und so Konsumwege transparenter gestaltet werden können. Es macht deutlich, wie ein Alltag mit deutlich weniger Abhängigkeit vom Supermarkt aussehen kann – ohne auf Vielfalt oder Komfort zu verzichten. Damit greift es zentrale Themen auf, die auch der Förderverein aktiv unterstützt: nachhaltige Regionalwirtschaft aber auch faire Wirtschaftsbeziehungen und die Stärkung lokaler, aber auch überregionaler direkter Strukturen.

Die Veranstaltung findet statt am: Freitag, 24. April um 19:00 Uhr im Unikum-Regionalladen in der Bahnhofstr. 26 in Altenkirchen statt. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch mit dem Autor sowie zur Diskussion über regionale und überregionale direkte Alternativen im Alltag. Der Förderverein freut sich auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher.