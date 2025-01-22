SCHÖNSTEIN – Schützenfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein

Die Schönsteiner, man kennt sie, trotzen jedem Wetter. Und natürlich auch den Hitzegraden am Sonntag. Am Abend zuvor hatten Böllerschüsse den Beginn des großen Schützenfests angekündigt. Und auch das Feuerwerk nach Anbruch der Dunkelheit kam gut an. Am Sonntagnachmittag stand wie gewohnt der Festumzug auf dem Programm. Aus Rücksicht auf die außerordentlichen Temperaturen hatte die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft die Strecke schon stark verkürzt. So ging es vom Schützenhaus aus, wo die aktuellen Majestäten residierten, auf kurzem Weg hinunter in die Ortsmitte und weiter ins Schloss. Dort begrüßte Protektor Nikolaus Graf von Hatzfeldt König Kevin Kostka und seine Königin, Jungschützenkönig Adam Kleine, Schülerprinz Matthis Seibert und Bambiniprinz Pepe Hartmann. Ein herzliches Willkommen galt auch dem prächtigen Hofstaat. Unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ging es anschließend wieder auf die Schlossstraße, wo die Parade stattfand. Majestäten und Hofstaat stellten sich am Straßenrand auf und nahmen die Huldigungen befreundeter Bruderschaften entgegen. Vor Ort war auch eine Abordnung des Wissener Schützenvereins. Zu den Teilnehmern gehörten weiterhin Schönsteiner Frauen und Mädchen in blau-weisser Tracht und Fahnenschwenker aus Mudersbach. (bt) Fotos: Bernhard Theis