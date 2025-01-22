SCHUTZBACH – Vier Polizisten bei Einsatz auf eskalierter Gartenparty in Schutzbach verletzt

Samstag, 27.06.2026, riefen Anwohner die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einer Gartenparty in der Straße „Auf der Bühnhardt“, die offenbar eskaliert war. Demnach sollte es dort zu einer Schlägerei gekommen sein. Eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf trafen vor Ort auf einen enorm aggressiven 27-Jährigen. Der Mann aus der Gemeinde Reichshof (NRW) war zuvor offenbar mit dem Gastgeber der Party aneinandergeraten, woraus eine handfeste Auseinandersetzung entstanden war. Obwohl die Auseinandersetzung durch das Eingreifen weiterer Feiernder bereits beendet worden war, ging der 27-jährige Mann unmittelbar auf die eingesetzten Polizeikräfte los. Trotz erheblicher

Widerstandshandlungen seitens des Beschuldigten, gelang es den Einsatzkräften den 27-jährigen letztendlich zu fixieren. Mit Hilfe von Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein konnte der Beschuldigte nach einer durch die Staatsanwaltschaft Koblenz angeordneten Blutprobenentnahme dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, wo er bis zum Folgetag blieb. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden vier Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Betzdorf leicht verletzt. Der Beschuldigte erlitt bereits aufgrund der vorangegangenen Auseinandersetzungen leichte Verletzungen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei