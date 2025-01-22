FREISENHAGEN – Wohnmobil nach Unfall auf der L 278 bei Friesenhagen gesucht

Der Geschädigte befuhr am Sonntag, 28.06.2026, gegen 10:50 Uhr mit seinem Transporter-Van die L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen in Richtung Friesenhagen. Zur Unfallzeit kam ihm ein Wohnmobil entgegen, mit dem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten Sachschaden entstanden war. Zu dem Wohnmobil liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei