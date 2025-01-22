SCHÖNEBERG – Abendgottesdienst in Schöneberg

Am vierten Sonntag nach Trinitatis, dem 28. Juni feierte die Kirchengemeinde Schöneberg einen einzigartigen Abendgottesdienst mit hervorragender musikalischer Begleitung. Die neu formierte Gruppe pure life, die sich aus heimischen jungen Künstlern zusammensetzt, war ein Hörgenuss mit dem Schlussakkord einer Paraguay-Spanischen christlichen Darbietung. Die junge Künstlerin wohnt in Eichen und stammt gebürtig aus Siegburg. Die Band wurde erst kürzlich gegründet und hatte dafür schon eine besondere Qualität. Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Wiedbachtaler Männerchor ALFONE unter Leitung von Harald Gerhards.

Auch Pfarrer Bernd Melchert wohnte als Zuhörer der Veranstaltung bei, die mit Getränken und Snacks einen runden Ausklang bei netten Gesprächen hatte. Worum ging es in dem Gottesdienst? Um Vergebung, Verzeichnung und wie man mit Kränkungen umgeht, die leider täglich vorkommen. Man könne nicht Streit mit Streit beenden, so der Tenor. Streit hat noch nie Probleme gelöst. Eine Besucherin meinte eindrucksvoll früher habe sie Probleme mit anderen besprochen, aber gemerkt, dass es ihr nicht gut getan hat. Jetzt bespreche sie die Probleme mit Gott. Einige andere Besucher konnten ebenfalls ihre Meinung äußern, wie sie persönlich mit diesem Themenkomplex umgehen. Gott darf zornig sein, aber nicht ich, so einer der Besucher. Die vielfältigen Antworten waren interessant und regten zum Nachdenken an.

Der Wiedbachtaler Männerchor ALFONE brachte mit dem Cantate Domino von Harald Gerhards und dem Irischen Segen, einem Untertitel, zwei Lieder mit ausdrucksstarker Interpretation zu Gehör, so dass der Beifall nicht auf sich warten ließ. Der Gottesdienst hätte tatsächlich mehr als 41 Zuhörer verdient, aber vielleicht war dies auch den hohen Außentemperaturen von 36 Grad geschuldet. (Werner Klak)