SCHÖNSTEIN – Kartoffelfest in Schönstein

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Schönstein hatte wieder zu ihrem beliebten Kartoffelfest eingeladen und das schon zum 24. Mal. Den ganzen Sonntag über herrschte zur Freude der Organisatoren reger Betrieb im und am heimischen Schützenhaus. Dass die „tolle Knolle“ allerhand zu bieten hat, ist im Schlossdorf längst bekannt. Und so servierten die Schützenbrüder Döppekochen, Reibekuchen, Fritten, Kartoffel-Bratwurst und Klösse vom Feinsten. Auch der Grill wurde nicht kalt. Die Schützenjugend mit ihrem leckeren Flammkuchen heimste ein besonderes Lob ein. Gut an kamen auch die fünfzehn gespendeten Kuchen, passend zum Nachmittagskaffee auf den Teller gebracht von den fleissigen Damen der örtlichen kfd. Der Federweisser war schon früh ausverkauft. Am Schluss bedankte sich Brudermeister Mathias Groß bei allen Helferinnen und Helfern: „Ihr habt wie immer ein schönes Fest auf die Beine gestellt, wofür ich mich auch im Namen des Vorstands bedanke“ (bt) Fotos: Bernhard Theis