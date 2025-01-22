WINDHAGEN – Einbruchdiebstahl in Unternehmen in Windhagen

In der Zeit zwischen Freitag, 17. Oktober 2025, 17:30 Uhr, und Montag, 20. Oktober 2025 15:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Unternehmensgelände in der Straße „Zum Klarenplatz“ in Windhagen. Im Rahmen des Einbruchs wurden mehrere Maschinenteile entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei