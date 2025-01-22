BAD DÜRKHEIM – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jähriger in Bad Dürkheim

Seit Sonntag, 19. Oktober 2025, wird eine 40-jährige Frau aus Bad Dürkheim vermisst. Sie wurde zuletzt am 19. Oktober 2025, gegen 13.00 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Bad Dürkheim gesehen. Seitdem gilt ihr Aufenthaltsort als unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 40-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten nicht zum Auffinden der Person beitragen, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung der 40-Jährigen: – ca. 165m groß – dünne, bzw. schlanke Statur. Letztmalig bekannte getragene Bekleidung: – blauer langer Mantel – braune Stiefel – dunkelgrüne Stoffhose.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 8540 an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei